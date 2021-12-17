Турагенты назвали бюджетные страны для горнолыжного отдыха

Эксперты туристической отрасли раскрыли самые бюджетные страны для горнолыжного отдыха на новогодние каникулы. Об этом сообщает Travel Daily News.

Выгоднее всего зимой отдыхать в Болгарии — в среднем ежедневные расходы на проживание в трехзвездочном отеле составляют до 39 евро (3,2 тысячи рублей) на человека. Следом идет Румыния, где размещение на аналогичных условиях обойдется путешественнику в 53 евро (4,4 тысячи рублей).

Тройку лидеров замыкает Сербия, там расположено несколько крупных горнолыжных курортов, таких как Копаоник, Торник и Стара Планина. Средняя стоимость гостиниц категории три звезды — 54 евро (4,5 тысячи рублей) в день на человека.

В топ также вошли Венгрия и Украина, где стоимость одной ночи в отеле составляет 58 и 59 евро (4,8 и 4,9 тысячи рублей) соответственно.