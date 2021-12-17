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27 минут назад

Турагенты назвали бюджетные страны для горнолыжного отдыха

Эксперты туристической отрасли раскрыли самые бюджетные страны для горнолыжного отдыха на новогодние каникулы. Об этом сообщает Travel Daily News.

Турагенты назвали бюджетные страны для горнолыжного отдыха
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Выгоднее всего зимой отдыхать в Болгарии — в среднем ежедневные расходы на проживание в трехзвездочном отеле составляют до 39 евро (3,2 тысячи рублей) на человека. Следом идет Румыния, где размещение на аналогичных условиях обойдется путешественнику в 53 евро (4,4 тысячи рублей).

Тройку лидеров замыкает Сербия, там расположено несколько крупных горнолыжных курортов, таких как Копаоник, Торник и Стара Планина. Средняя стоимость гостиниц категории три звезды — 54 евро (4,5 тысячи рублей) в день на человека.

В топ также вошли Венгрия и Украина, где стоимость одной ночи в отеле составляет 58 и 59 евро (4,8 и 4,9 тысячи рублей) соответственно.

Ранее мы рассказывали про 4 горнолыжных курорта, где почти не туристов.

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