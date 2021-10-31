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4 горнолыжных курорта, где почти нет туристов

Мария Иглина
12 часов назад

Зимой многие отправляются на популярные горнолыжные курорты за активным отдыхом. Однако далеко не всем хочется стоять в километровых очередях, чтобы скатиться со склона. "Рамблер" расскажет о горнолыжных курортах, где почти нет туристов.

4 горнолыжных курорта, где почти нет туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Местиа, Грузия

В Верхней Сванетии всего две зоны для катания. Одна находится рядом с грузинским поселком Местиа — небольшой курорт Хацвали c максимальной точкой 2348 метров. И Тетнулди, там подъемник взмывает до высоты 3165 метров. Также в поселке можно найти любое жилье, от хостелов до гостиниц, рестораны, магазины и, конечно, ски-сервис.

Чимбулак, Казахстан

Горнолыжный курорт находится на хребте Заилийский Алатау рядом с Алма-Атой. Его гостей ждут ухоженные трассы, современные подъемники, вдохновляющие виды и длинный сезон с ноября до апреля. Поселиться можно на самом курорте или в районе катка Медеу, также можно жить в самой Алма-Ате.

Витоша, Болгария

С декабря по середину апреля 2290-метровая гора Витоша, расположенная всего в 10 километрах от столицы Болгарии Софии, превращается в горнолыжный курорт. Там найдут себе место все, и новички, и профессионалы. А совсем недорого, даже в разгар сезона, можно поселиться в местных коттеджах.

Щирк, Польша

Этот горнолыжный курорт подойдет больше для семейного отдыха начального или среднего уровня. Профессионала здесь вряд ли будет интересно. Самая высокая точка — гора Шкшичне в 1257 метров — расположена недалеко от городка Щирк. А в самом Щирке можно найти много вариантов жилья разного класса.

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