Стюардесса рассказала, как звезды ведут себя во время полетов

"На борту самолета это каждодневная история. И уже третий год всех просят носить маски. Если мы не будем за этим следить, авиакомпанию настигнут штрафы. Бортпроводники как между двух огней. Мы вынуждены уговаривать пассажиров носить эти маски и наказывать тех, кто их не носит. И с вип-персоной такой скандал не в первый раз. Думаю, эта персона теперь попадет в черный список", — прокомментировала ситуацию бортпроводник Кристина Люцидарская.