Стюардесса рассказала, как звезды ведут себя во время полетов

О том, как пассажиры бизнес-класса отказываются соблюдать требования и какое поведение им может быть простительным рассказали бортпроводник Кристина Люцидарская и доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат Людмила Айвар, в эфире «Вечерней Москвы».
Специалисты прокомментировали скандал из-за полета Анастасии Волочковой с Мальдив в Москву, в время которого она снимала маску, несмотря на требования бортпроводников. Балерина объяснила это тем, что другие пассажиры были без масок, но экипаж акцентировал свое внимание именно на ней.
"На борту самолета это каждодневная история. И уже третий год всех просят носить маски. Если мы не будем за этим следить, авиакомпанию настигнут штрафы. Бортпроводники как между двух огней. Мы вынуждены уговаривать пассажиров носить эти маски и наказывать тех, кто их не носит. И с вип-персоной такой скандал не в первый раз. Думаю, эта персона теперь попадет в черный список", — прокомментировала ситуацию бортпроводник Кристина Люцидарская.
По словам адвоката Людмилы Айвар, в суде будут рассматривать фактические обстоятельства инцидента: и видеозаписи, и показания свидетелей.
"Что могло быть до того, пока не включились камеры? Волочкова хочет подать иск о защите деловой репутации. Я не очень понимаю, как она страдает в данном случае, потому что Анастасия не находилась при исполнении своих обязанностей. С точки зрения закона я не вижу никаких действий, чтобы они каким-то образом повлияли на честь и достоинство. Об этом будут писать СМИ, это очередной хайп и поход на федеральный канал", — рассказала адвокат.
Юрист рассказала, что сама летает два-три раза в неделю, и, как правило, пассажиры бизнес-класса стараются носить средства защиты, чтобы обезопасить себя от заражения.
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