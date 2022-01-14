Стюардесса раскрыла тайный язык бортпроводников

Чтобы не кричать о просьбах пассажиров через весь салон, члены экипажа придумали жестовый язык. Российская стюардесса Алена Глухова (@alenastewardess) публикует ролики о своей профессии, и в одном из них объяснила некоторые знаки, которые используют коллеги.

Например, короткие махи ладонью у шеи сигнализируют о том, что в салоне слишком душно. Поднимая кисть, держащую воображаемый стакан, и имитируя глотки, стюардесса дает понять, что пассажир просит воды. Если коллега хлопает ладонями друг о друга, а после вращает пальцем одной руки по кругу, то он хочет, чтобы экипаж поторопился.