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2 часа назад

Стюардесса раскрыла тайный язык бортпроводников

Чтобы не кричать о просьбах пассажиров через весь салон, члены экипажа придумали жестовый язык. Российская стюардесса Алена Глухова (@alenastewardess) публикует ролики о своей профессии, и в одном из них объяснила некоторые знаки, которые используют коллеги.

Стюардесса раскрыла тайный язык бортпроводников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Например, короткие махи ладонью у шеи сигнализируют о том, что в салоне слишком душно. Поднимая кисть, держащую воображаемый стакан, и имитируя глотки, стюардесса дает понять, что пассажир просит воды. Если коллега хлопает ладонями друг о друга, а после вращает пальцем одной руки по кругу, то он хочет, чтобы экипаж поторопился.

В комментариях к ролику пользователи сошлись во мнении, что тайный язык бортпроводников понятен и простым людям. Они также поделились, что некоторые знаки видели воочию.

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