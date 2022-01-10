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22 минуты назад

Стюардесса назвала минусы работы в первом классе

Бывшая стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани назвала неочевидные минусы работы в первом классе самолета. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

Стюардесса назвала минусы работы в первом классе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как поделилась экс-бортпроводница, на прошлом месте работы они проходили специальную подготовку по обслуживанию пассажиров первого класса. Однако большинство ее коллег предпочитали работать в экономе.

«Хотя за такие полеты нам платили больше, у первого класса есть свои недостатки», — рассказала стюардесса.

Среди минусов работы, по словам Камалани, — необходимость проходить дополнительные тренинги перед международными рейсами и хороший уровень владения английским языком.

Ранее российская стюардесса рассказала об изнанке обслуживания VIP-персон.

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