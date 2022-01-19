Прибывающих в Египет россиян будут тестировать на COVID

Египет будет тестировать на коронавирус всех приезжающих в страну туристов из-за распространения омикрон-штамма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператора "Интурист".

Новые правила начнут действовать с 22 января. Ранее для того, чтобы попасть в Египет была необходима прививка либо ПЦР-тест.

"Вечером 18 января мы получили рассылку от нашего перевозчика Azur Air о том, что с 22 января всех туристов будут тестировать по прилету в Египет. Azur Air ссылается на циркуляр от министерства туризма Египта"

В случае если тест окажется положительным, туристу будет необходимо провести пять дней в обсерваторе на карантине. Пока что остальные детали не сообщаются.

"Вопросов очень много мы отправили соответствующие запросы в российский офис министерства туризма и древностей Египта, а также в Каир, помимо этого подключился наш египетский офис"