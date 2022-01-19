Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 76.33EUR 87.13
Войти в почту
3 часа назад

Прибывающих в Египет россиян будут тестировать на COVID-19

Египет будет тестировать на коронавирус всех приезжающих в страну туристов из-за распространения омикрон-штамма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператора "Интурист".

Прибывающих в Египет россиян будут тестировать на COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Новые правила начнут действовать с 22 января. Ранее для того, чтобы попасть в Египет была необходима прививка либо ПЦР-тест.

"Вечером 18 января мы получили рассылку от нашего перевозчика Azur Air о том, что с 22 января всех туристов будут тестировать по прилету в Египет. Azur Air ссылается на циркуляр от министерства туризма Египта"

В случае если тест окажется положительным, туристу будет необходимо провести пять дней в обсерваторе на карантине. Пока что остальные детали не сообщаются.

"Вопросов очень много мы отправили соответствующие запросы в российский офис министерства туризма и древностей Египта, а также в Каир, помимо этого подключился наш египетский офис"

Ранее сообщалось, что названы способы отдохнуть на море дешевле 40 тысяч рублей.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители