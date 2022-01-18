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3 часа назад

Названы способы отдохнуть на море дешевле 40 тысяч рублей

На сайте Ассоциации туроператоров России опубликован список наиболее бюджетных направлений для туристов, планирующих отправиться на море зимой.

Где отдохнуть на море дешевле 40 тысяч рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперты утверждают, что самый дешевый десятидневный отпуск можно организовать, не уезжая за границу. Тур в Сочи с перелетом, проживанием и завтраками в отеле обойдется почти в 32 тысячи рублей на двоих. Отправиться на схожих условиях в Крым будет дороже почти на шесть тысяч.

Если не исключены поездки заграницу, то есть шанс урвать достойное предложение, например, бронируя путевку в Турцию. В сумму 34 тысячи рублей войдет авиаперелет, десятидневное проживание в трехзвездочном отеле с завтраками для двух путешественников.

Относительно бюджетно можно отдохнуть в конце января в Египте (от 42 тысяч рублей за тур на двоих) и ОАЭ (перелет и проживание в трехзвездочной гостинице обойдется примерно в 65 тысяч).

Ранее «Рамблер» выяснил, нужно ли каждый год ездить на море.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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