Реально ли важно каждый год ездить на море

Всем известно, что для хорошего самочувствия необходимо хотя бы раз в год отдыхать на море. В идеале делать это чаще. Если человек болеет, даже врачи советуют ему пожить в курортном городе или отправиться в санаторий. "Рамблер" выяснил, почему отдых на море имеет такое большое значение в жизни человека.

Витамин D

Практически у всех жителей центральной и северной части России есть недостаток витамина D. Он вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей и отвечает за иммунитет. Еси вы часто болеете, то возможно дело не в заразных людях в общественном транспорте, а в сниженной работе защитной системы организма. Пребывание на море может повысить содержание витамина D в организме, но зимой все равно лучше принимать таблетки после обсуждения дозы с врачом.

Морской воздух

Морской воздух насыщен множеством минералов и органических веществ. Он полезен каждому, благодаря повышенному содержанию кислорода и озона.Ткани и органы получают достаточное количество кислорода, токсины выводятся быстрее, улучшается сон и аппетит. А ингаляция ионизированным воздухом в условиях морского курорта происходит без дискомфорта, хотя это сравнимо с лечебной процедурой.

Больше движения

В холодное время года наша двигательная активность снижается, даже если мы стараемся гулять чаще. Другое дело, путешествие в теплые страны! Всего за 10 минут плавания в море человек весом в 70 кг сжигает 70 калорий. За полчаса ходьбы по песку он же тратит 158 калорий, да еще и бережет суставы. В целом, ходить по новым местам куда интереснее, чем бежать на автомате по заданному маршруту от работы до дома,

Снижает стресс