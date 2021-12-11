Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
2 часа назад

Реально ли важно каждый год ездить на море

Всем известно, что для хорошего самочувствия необходимо хотя бы раз в год отдыхать на море. В идеале делать это чаще. Если человек болеет, даже врачи советуют ему пожить в курортном городе или отправиться в санаторий. "Рамблер" выяснил, почему отдых на море имеет такое большое значение в жизни человека.

Реально ли важно каждый год ездить на море
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Витамин D

Практически у всех жителей центральной и северной части России есть недостаток витамина D. Он вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей и отвечает за иммунитет. Еси вы часто болеете, то возможно дело не в заразных людях в общественном транспорте, а в сниженной работе защитной системы организма. Пребывание на море может повысить содержание витамина D в организме, но зимой все равно лучше принимать таблетки после обсуждения дозы с врачом.

Морской воздух

Морской воздух насыщен множеством минералов и органических веществ. Он полезен каждому, благодаря повышенному содержанию кислорода и озона.Ткани и органы получают достаточное количество кислорода, токсины выводятся быстрее, улучшается сон и аппетит. А ингаляция ионизированным воздухом в условиях морского курорта происходит без дискомфорта, хотя это сравнимо с лечебной процедурой.

Больше движения

В холодное время года наша двигательная активность снижается, даже если мы стараемся гулять чаще. Другое дело, путешествие в теплые страны! Всего за 10 минут плавания в море человек весом в 70 кг сжигает 70 калорий. За полчаса ходьбы по песку он же тратит 158 калорий, да еще и бережет суставы. В целом, ходить по новым местам куда интереснее, чем бежать на автомате по заданному маршруту от работы до дома,

Снижает стресс

В отпуске нам нет дела до курса доллара и международных конфликтов, мы реже смотрим телевизор, почти не читаем новости и не вникаем в рабочие процессы. Поэтому и уровень тревожности снижается. К тому же, океанолог Уоллес Дж. Николс утверждает, что морской пейзаж успокаивающе действует на психику сам по себе.

Заграница,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители