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3 часа назад

Разъяренный слон перевернул внедорожник с туристами

В национальном парке Водно-болотный район Исимангалисо в провинции Квазулу-Наталь, ЮАР, разъяренный слон напал на внедорожник с туристами и перевернул его. Видео опубликовало издание New York Post.

Разъяренный слон перевернул внедорожник с туристами
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Инцидент произошел во время сафари: слон внезапно погнался за машиной с семьей из четырех человек, в числе которых было двое детей. Другие туристы засняли, как животное атакует белый внедорожник Ford.

Кадр из видео

Очевидцы попытались отпугнуть слона сигналами, но он продолжил переворачивать. В результате нападения туристы получили незначительные травмы, но сильно испугались. Представители парка расследуют причины агрессивного поведения животного.

Ранее пассажиры застряли на круизном лайнере.

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