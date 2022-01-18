Разъяренный слон перевернул внедорожник с туристами

В национальном парке Водно-болотный район Исимангалисо в провинции Квазулу-Наталь, ЮАР, разъяренный слон напал на внедорожник с туристами и перевернул его. Видео опубликовало издание New York Post.

Инцидент произошел во время сафари: слон внезапно погнался за машиной с семьей из четырех человек, в числе которых было двое детей. Другие туристы засняли, как животное атакует белый внедорожник Ford.