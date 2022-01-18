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1 час назад

"Сущий ад": пассажиры застряли на круизном лайнере

Пассажиры круизного лайнера провели несколько дней в море из-за отмены рейса. Об этом сообщает USA Today.

"Сущий ад": пассажиры застряли на круизном лайнере
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Лайнер Norwegian Gem 9 января вышел из порта Нью-Йорк и отправился в десятидневный рейс по Карибскому морю, но 13 января управляющая компания отменила плавание из-за COVID-19. Однако судно не вернулось в пункт выхода, а несколько дней продолжало находиться в открытых водах.

Застрявшие на лайнере туристы остались недовольны, что судно не отправилось в путешествие и не вернулось в Нью-Йорк. Одна из пассажирок, которая планировала отметить свой день рождения в круизе, назвала поездку «сущим адом». Однако ее устроила компенсация, предложенная компанией.

Но некоторые все-таки остались довольны:

«Это был не совсем тот маршрут, на который мы подписались, но все же это был совершенно потрясающий круиз», — сказал другой пассажир.

Ранее опасную посадку самолета в Сочи засняли на видео.

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