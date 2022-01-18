Опасную посадку самолета в Сочи засняли на видео

Из-за сильного штормового ветра самолет не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Сочи. Видео неудачной посадки опубликовали в Instagram-аккаунте @sochi__today.

Самолет снизился, но не смог приземлиться из-за достигающих 30 метров в секунду порывов ветра. Лайнер почти коснулся взлетной полосы, но затем снова взлетел и ушел на второй круг.