Опасную посадку самолета в Сочи засняли на видео

Из-за сильного штормового ветра самолет не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Сочи. Видео неудачной посадки опубликовали в Instagram-аккаунте @sochi__today.
Самолет снизился, но не смог приземлиться из-за достигающих 30 метров в секунду порывов ветра. Лайнер почти коснулся взлетной полосы, но затем снова взлетел и ушел на второй круг.
Опасная посадка удивила пользователей соцсети. В комментариях к посту восхитились работой пилотов:
«Настоящие профессионалы, всем ветрам назло!», «Уйти на второй круг — верное решение в такой ситуации», «Аж дух захватило. Браво пилотам, что за секунды могут принять правильное решение».
Других пользователей посадка самолета напугала:
«Это очень жутко», «Если бы я была в этом самолете, то ревела бы от страха», «Дух захватывает от звука турбин».