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2 часа назад

Опасную посадку самолета в Сочи засняли на видео

Из-за сильного штормового ветра самолет не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Сочи. Видео неудачной посадки опубликовали в Instagram-аккаунте @sochi__today.

Самолет снизился, но не смог приземлиться из-за достигающих 30 метров в секунду порывов ветра. Лайнер почти коснулся взлетной полосы, но затем снова взлетел и ушел на второй круг.

Опасная посадка удивила пользователей соцсети. В комментариях к посту восхитились работой пилотов:

«Настоящие профессионалы, всем ветрам назло!», «Уйти на второй круг — верное решение в такой ситуации», «Аж дух захватило. Браво пилотам, что за секунды могут принять правильное решение».

Других пользователей посадка самолета напугала:

«Это очень жутко», «Если бы я была в этом самолете, то ревела бы от страха», «Дух захватывает от звука турбин».

Ранее птица застряла на борту самолета и попала на видео.

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