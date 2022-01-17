Птица застряла на борту самолета из Европы в США: видео

Как путешествовать по всему миру бесплатно? Родиться птицей и случайно попасть на борт самолета. В качестве примера — ролик из TikTok, который завирусился в Сети неделю назад.

Путешественница Брук Фрейзер (@totallychillfemale) опубликовала в TikTok видео, которое сняла во время восьмичасового рейса Бельгия — США. На кадрах — птица неизвестного вида (скорее всего, воробей), которая испуганно летает по всему салону. По словам Брук, перелет занял восемь часов.

«Птица застряла на нашем восьмичасовом рейсе из Европы, малыш будет в сильном замешательстве», — гласит текст на видео.

С момента публикации ролик набрал 13,9 млн просмотров, 1,9 млн лайков, а также тысячи комментариев от людей, которых позабавило или встревожило приключение птички.

TikTok @totallychillfemale

Самый популярный комментарий гласит, что студия Pixar должна обязательно снять фильм по мотивам этого инцидента.

«Фильм Pixar. Птичка сбегает из Европы, потому что вся семья издевается над ее размерами. Теперь ее воспитывает стая голубей из Джерси».

Брук даже дополнила идею.

«Мигрирующая птица открывает пекарню в Джерси, чтобы показать свое стремление к американской мечте, но возвращается к своим корням с помощью семейных рецептов».

Многие отмечали: если ты птица, путешествовать намного удобней.

«Представьте, что он стоит в очереди на таможне»;

«Он использовал мили за частые полеты»;

«Умная птица. Его друзья, вероятно, не прошли и 1/10 пути до того, как он туда доберется».

Другие комментаторы задавались вопросом — заметит ли птичка разницу между жизнью в Европе и США?

«Ему придется научиться летать с правой стороны»;

«Боже, надеюсь, он говорит по-английски»;

И, конечно, многие сопереживали судьбе крылатого пассажира.

«Почему мне грустно думать о друзьях и семье, которую она оставила».

«Они должны предоставить ему билет обратно, это неправильно»,

Часть людей всерьез обеспокоились: птица может переносить опасные болезни или быть источником паразитов. Впрочем, и здесь не обошлось без шуток.

«Ему придется провести 2 недели на карантине»;

«Он дважды привит?»;

«Центры по контролю и профилактике заболеваний США обвинит этого бедолагу в создании следующего штамма».