Американца не пустили на рейс из-за роста

Американский блогер Бо Браун не смог попасть на свой рейс из-за высокого роста. Рост мужчины — 2, 16 м. Стюардессам пришлось пересадить Брауна в другой самолет в первый класс, так как тот не помещался в обычном сидении.

Об инциденте Бо рассказал в своем TikTok. По словам парня, ему уже не привыкать к «маленькому» миру.

«Меня не пустили на первый самолет, и сейчас я иду на второй. Видимо, они дали мне первый класс, потому что я не помещают в нормальное кресло. Посмотрим, смогу ли я поместиться там», — объяснил Бо в видео.

Парню пришлось сильно нагибаться, чтобы просто пройти по салону. К сожалению, даже в первом классе Бо было неудобно сидеть: ноги упирались в кресло спереди.

Видео блогера набрало 14 миллионов просмотров. Подписчики отмечали в комментариях, что предложенные сидения не похожи на первый класс: «Не думаю, что это первый класс, дружище»; «И это первый класс? Я ожидала большего», «Первый класс выглядит как эконом».