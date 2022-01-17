Обман блогеров: как на самом деле выглядит бассейн Клеопатры

Термальный бассейн Клеопатры — популярная остановка на туристическом маршруте в Памуккале, где действуют еще 16 геотермальных источников. Каждую секунду они выбрасывают на поверхность до 280 литров воды, температура которой круглый год придерживается отметки в +35 °С. И вода в них настолько чистая, что можно разглядеть обломки колонн и портиков.

Легенда о Клеопатре появилась в 1990-х. Считается, что царица принимала ванны из местной воды, в этом и заключался секрет ее молодости и красоты. Но на самом деле, история о Клеопатре – выдумка. Еще в 1960-е годы на месте бассейна находилось небольшое озеро, в котором скапливалась выходящая из-под земли вода. Исторических подтверждений связи этого места с Клеопатрой, увы, нет.

Многие мечтают вживую взглянуть на бассейн Клеопатры, насмотревшись красочных снимков в Instagram-аккаунтах популярных блогеров. Но фото в социальных сетях, к сожалению, далеки от реальности. Смотрите видео, чтобы узнать, как источник выглядит на самом деле.