Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-9° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
3 часа назад

Как изнутри выглядит самая большая пещера в мире

Пещера Шондонг – самая большая пещера в мире. Ее название с вьетнамского переводится как «пещера горной реки». Она находится в Центральном Вьетнаме, в провинции Куангбинь. Ее ширина более 200 метров, высота порядка 150 метров, а длина составляет девять рекордных километров.

Впервые пещера Шондонг была открыта в 1991 году. Местный житель по имени Хо-Хан случайно обнаружил вход, но, испугавшись, так и не вошел внутрь. Мировая общественность узнала об этом чуде природы лишь в 2009 году, когда группа британских спелеологов и энтузиастов под руководством Говарда Лимберта провела исследовательскую экспедицию в пещеру.

Один из самых незабываемых и экстремальных видов туризма – ночевка Шондонге. Но за возможность поставить палатку придется заплатить около трех тысяч долларов.

Смотрите также видео о том, как на самом деле выглядит супервулкан.

Заграница,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители