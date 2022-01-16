Как изнутри выглядит самая большая пещера в мире

Пещера Шондонг – самая большая пещера в мире. Ее название с вьетнамского переводится как «пещера горной реки». Она находится в Центральном Вьетнаме, в провинции Куангбинь. Ее ширина более 200 метров, высота порядка 150 метров, а длина составляет девять рекордных километров.

Впервые пещера Шондонг была открыта в 1991 году. Местный житель по имени Хо-Хан случайно обнаружил вход, но, испугавшись, так и не вошел внутрь. Мировая общественность узнала об этом чуде природы лишь в 2009 году, когда группа британских спелеологов и энтузиастов под руководством Говарда Лимберта провела исследовательскую экспедицию в пещеру.