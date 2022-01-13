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1 час назад

Как на самом деле выглядит супервулкан

На территории трех американских штатов: Айдахо, Вайоминг и Монтана простирается национальный парк Йеллоустоун. Его площадь составляет почти девять тысяч квадратных километров — по истине грандиозный масштаб. Но главная его особенность в том, что он расположен в центре кальдеры одного из действующих супервулканов. Заповедник признан биосферным заповедником и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ученые пристально наблюдают за супервулканом, ведь в случае извержения он выбросит более 1000 кубических километров лавы и пепла, что, в свою очередь, может привести к глобальной катастрофе. Но такого еще ни разу не происходило за все время существования человечества.

Смотрите также видео о том, где увидеть инопланетные пейзажи, не покидая Землю.

Заграница,Видео,ЮНЕСКО,
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