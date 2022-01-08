Где увидеть инопланетные пейзажи, не покидая Землю

Ищете новые локации, куда отправиться в ближайший отпуск? Посмотрите ролик пользователя Тик-Ток (@interesnoznat33). В нем автор рассказывает о трех местах головокружительной красоты, которые наверняка захочется посетить.

Китайская гора Тяньцзи напоминает пейзажи инопланетной Пандоры из блокбастера “Аватар” или окаменевшие небоскребы. Расположение древних столбов из известняка и кварцита создает иллюзию, будто они парят в воздухе между небом и тропическим лесом национального парка. Что любопытно, вершина Тяньцзи не превышает 1300 метров над уровнем моря. Если вам повезет и вы застанете туман, восход солнца или снег, то это зрелище запомнится на долгие годы. У подножия горы тоже есть чем заняться: можно отправиться на поиски водопадов или пройти по гигантской системе пещер.

Внеземными пейзажами знаменит каньон Антилопы в Аризоне (США). Он был назван именем этого животного за сходство цвета его шкуры с оттенками кирпично-рыжей породы стен. Причиной формирования причудливых изгибов в пропасти каньона стали ветер, вода и ливневые дожди. Они вытачивают в красном песчанике углубления, достигающие в некоторых местах Антилопы сотен метров. Свет прямых солнечных лучей заставляет это место раскрыться с другой стороны. Без фотографий точно уйти не получится.

Каньон находится на территории, которая принадлежит индейцам племени Навахо. Поэтому для его посещения туристам нужно заплатить пошлину и обзавестись проводником.

А если вы чувствуете усталость и желаете погрузиться в максимально умиротворенное состояние, добро пожаловать во французский Прованс. Именно там можно насладиться потрясающими лавандовыми полями. Но нужно учитывать, что период цветения лаванды довольно короток. И лучше всего отправляться на поиски полей сказочной красоты с середины июня до середины июля. Кстати, в эти дни в Провансе проводятся фестивали лаванды, где можно купить местную продукцию с этим пахучим цветком в составе.