Каждую зиму бабочки Данаида монарх перелетают из США и Канады в Центральную Мексику. На пике миграции их становится так много, что кажется, будто лес в один день поменял цвет. О том, где находится заповедник бабочек, а также о двух других удивительных уголках планеты вы можете узнать из ролика Тик-Ток блогера @interesnoznat33.

Чтобы прилететь в пункт назначения, крохотным насекомым приходится преодолеть не меньше 4000 километров. В месте миграции – на территории между штатами Мичоакан и Мехико – открыли биосферный заповедник (Reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca). С недавнего времени он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и охраняется в соответствии с законом.

Другое место, поражающее своей красотой – это Исландия. Она знаменита не только водопадами, геотермальным источником “Голубая лагуна” и пляжами с черным песком. Находясь на огромном острове, туристы могут увидеть северное сияние в течение семи месяцев в году (с конца августа по апрель). И даже искусственное освещение крупных населенных пунктов не помешает великолепному зрелищу.

Где точно не найти следы современной цивилизации, так это в городе Мачу-Пикчу. Зато памятники культуры и жизни древних инков здесь повсюду. Город находится на территории современного Перу, в Андах. Он не был захвачен испанскими конкистадорами. Но жители – инки – бесследно исчезли, оставив лишь ворох загадок. До сих пор неизвестно, что представлял из себя их народ, когда построен город, каким было его истинное название. Если бы американский ученый-археолог Хайрем Бингхем не обнаружил Мачу-Пикчу 110 лет назад, то неизвестно, сколько бы еще затерянный город оставался вне поля зрения.