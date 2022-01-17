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3 часа назад

Пьяные пассажирки напали на охрану аэропорта и попали на миллионы

В США три пассажирки в состоянии алкогольного опьянения напали на сотрудника безопасности аэропорта. Об этом пишет Fox News.

Пьяные пассажирки напали на охрану аэропорта и попали на миллионы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью Йорке в сентябре прошлого года. Туристки должны были вылететь в Пуэрто-Рико, но рейс авиакомпании Delta Air Lines задерживался. Женщины решили выпить в баре и переборщили, употребив девять видов алкогольных напитков. Во время посадки сотрудник авиакомпании не пустил их в самолет, указав на их «неадекватное» состояние и отсутствие защитных масок.

Пассажиркам предложили улететь следующим рейсом, однако их такой вариант не устроил. В ответ женщины избили прибывшего охранника: ударили его по голове рацией, повалили на пол, пинали и наступали ему на лицо.

Спустя несколько месяцев разбирательств пассажиркам предъявили обвинение в нападении на сотрудника службы безопасности авиакомпании. Их оштрафовали на сумму в размере 75 тысяч долларов (примерно 5,7 миллиона рублей). Каждой из дебоширок придется заплатить по 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).

Ранее туристы подрались с сотрудниками отеля из-за омлета.

Новости путешествий,Delta Air Lines,Fox News,
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