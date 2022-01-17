Пьяные пассажирки напали на охрану аэропорта и попали на миллионы

В США три пассажирки в состоянии алкогольного опьянения напали на сотрудника безопасности аэропорта. Об этом пишет Fox News.

Инцидент произошел в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью Йорке в сентябре прошлого года. Туристки должны были вылететь в Пуэрто-Рико, но рейс авиакомпании Delta Air Lines задерживался. Женщины решили выпить в баре и переборщили, употребив девять видов алкогольных напитков. Во время посадки сотрудник авиакомпании не пустил их в самолет, указав на их «неадекватное» состояние и отсутствие защитных масок.

Пассажиркам предложили улететь следующим рейсом, однако их такой вариант не устроил. В ответ женщины избили прибывшего охранника: ударили его по голове рацией, повалили на пол, пинали и наступали ему на лицо.