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11 минут назад

Туристы подрались с сотрудниками отеля из-за омлета

Украинские туристы сделали замечание сотрудникам отеля из-за невкусного завтрака и спровоцировали драку. Видео инцидента показали в эфире программы «Вікна-новини» на телеканале СТБ.

Компания туристов из Киева приехала на отдых в отель в Карпатах. Одной из девушек не понравился омлет на завтрак, и она попросила администратора ресторана заменить блюдо. Однако туристке отказали в грубой форме.

Группа украинцев решила пожаловаться на обслуживание на ресепшн, началась словесная перепалка. Они начали снимать работников отеля на видео, и началась драка. Сотрудница схватила одну из девушек за волосы, а другие начали избивать мужчин, сопровождающих туристок. В отель были вызваны сотрудники правоохранительных органов и врачи. Обе стороны конфликта написали друг на друга заявления в полицию.

Ранее врач заявил, что туристов после посещения Индии могут ждать проблемы с психикой.

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