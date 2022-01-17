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3 часа назад

Туристов после посещения Индии могут ждать проблемы с психикой

У путешествующих по Индии могут произойти изменения в психике. К такому заключению пришел французский врач-психолог Режис Эро. Его слова приводит издание The Guardian.

Туристов после посещения Индии могут ждать проблемы с психикой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В 1985 году врач отправился на работу в Мумбае, где ему часто доводилось сталкиваться с путешественниками.

"Когда они приезжали в Индию, они были абсолютно нормальные, однако через месяц я видел, что их состояние совершенно нестабильно",

- рассказал врач.

Первоначально изменения Эро списывал на наркотическую зависимость, но затем он заметил, что у многих туристов проявлялись депрессивные настроения на фоне дезориентации в незнакомой стране и культуре. Бывало и такое, что у путешественников диагностировали острый психоз.

Позже врач описал это состояние как "индийский синдром" и попытался ответить на вопрос о его первопричинах. Как считает специалист, Индия сильно стимулирует воображение и пробуждает в нем целый спектр сильных эмоций.

Тем не менее, синдром официально не являются болезнью. Но при этом многие страховые компании включают в договор аннулирующие его пункты, если турист, направляющийся в Индию, имеет психические проблемы или опыт употребления наркотиков.

Помимо этого, в некоторых иностранных посольствах и консульствах есть штатные психиатры, которые приходят на помощь гражданам своих стран.

Ранее мы писали, что в Индии начали поклоняться теленку-мутанту.

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