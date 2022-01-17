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3 часа назад

"Позорище": крыса в аэропорту возмутила россиян

В международном аэропорту Владивостока завелась крыса. Бегающее среди пассажиров животное возмутило пользователей соцсетей. Видео опубликовали в Instagram-аккаунте @artemportal.ru.

«Грызунов замечают в туалетах, кабинетах сотрудников и даже возле стоек регистрации»,

— подписали ролик в группе, предположив, что подобная ситуация могла сложиться в результате дефицита сотрудников аэропорта.

По словам пользователей, санитарное состояние аэропорта «оставляет желать лучшего».

«Какой стыд! Это же надо довести аэропорт до такого состояния», «Сколько "Потемкинских деревенек" не строй, а явь все равно себе дорогу прогрызет!», «Лицо Владивостока…», «Позорище» — возмутились россияне в комментариях.

Сейчас руководство аэропорта проводит проверку.

Ранее туристы подрались с сотрудниками отеля из-за омлета.

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