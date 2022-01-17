"Позорище": крыса в аэропорту возмутила россиян

В международном аэропорту Владивостока завелась крыса. Бегающее среди пассажиров животное возмутило пользователей соцсетей. Видео опубликовали в Instagram-аккаунте @artemportal.ru.
«Грызунов замечают в туалетах, кабинетах сотрудников и даже возле стоек регистрации»,
— подписали ролик в группе, предположив, что подобная ситуация могла сложиться в результате дефицита сотрудников аэропорта.
По словам пользователей, санитарное состояние аэропорта «оставляет желать лучшего».
«Какой стыд! Это же надо довести аэропорт до такого состояния», «Сколько "Потемкинских деревенек" не строй, а явь все равно себе дорогу прогрызет!», «Лицо Владивостока…», «Позорище» — возмутились россияне в комментариях.
Сейчас руководство аэропорта проводит проверку.