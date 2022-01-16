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32 минуты назад

Российских туристов депортировали с Мальдив

Семью российских туристов с детьми депортировали с Мальдив. Об этом сообщает портал TourDom.

Российских туристов депортировали с Мальдив
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Россияне забронировали отель через турагента, а авиабилеты из Москвы в Мале купили сами, указав данные загранпаспортов, в которые были вписаны дети.

Проблем с посадкой в самолет не возникло, а по прилете на Мальдивы туристов задержали на пограничном контроле и выслали их обратно на родину. Причиной стало несоблюдение миграционных правил. Согласно требованиям Мальдивской Республики дети прибывающих иностранцев должны иметь собственные паспорта.

По словам экспертов, такое правило действует не только на Мальдивах.

«Не сомневаюсь – если бы путешественники приобретали у турагента полный турпакет, а не только размещение, проблемы не должно было возникнуть. Сотрудники туроператора, у которого розничная туркомпания приобретала бы тур, уже на этапе проверки документов обратят внимание на их несоответствие требованиям», – сказал один из специалистов.

Ранее эксперты рассказали, когда выгодно покупать авиабилеты.

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