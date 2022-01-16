Российских туристов депортировали с Мальдив

«Не сомневаюсь – если бы путешественники приобретали у турагента полный турпакет, а не только размещение, проблемы не должно было возникнуть. Сотрудники туроператора, у которого розничная туркомпания приобретала бы тур, уже на этапе проверки документов обратят внимание на их несоответствие требованиям», – сказал один из специалистов.