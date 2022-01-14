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2 часа назад

Эксперты рассказали, когда выгодно покупать авиабилеты

Американские компании Expedia и Airlines Reporting Corporation (ARC) провели совместное исследование. Основываясь на его результатах, эксперты в сфере туризма сделали вывод, что лучше всего заняться бронированием билетов за три месяца до желаемой даты отправления. Эта информация появилась на страницах британского онлайн-издания Express.

Эксперты рассказали, когда лучше покупать авиабилеты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Стоимость билетов формируется в зависимости от того, насколько заранее пассажир планирует перелет. В 2021 году примерно четверть всех купленных билетов оформлялась в среднем за два-два с половиной месяца до отправления. От дня недели вылета тоже зависит конечная сумма, затраченная на перелет.

Специалисты утверждают, что дешевле всего отправляться в путешествие накануне выходных. Тогда пассажир сможет сэкономить от 10 до 20% стоимости билета не только на внутренних, но и на международных рейсах. Отъезд во вторник или среду наверняка повлечет больше расходов.

Для внутренних рейсов идеальным месяцем вылета сочли ноябрь, а для международных – сентябрь.

Читайте также: как ощутимо сэкономить, покупая билеты на поезд.

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