Эксперты рассказали, когда лучше покупать авиабилеты

Американские компании Expedia и Airlines Reporting Corporation (ARC) провели совместное исследование. Основываясь на его результатах, эксперты в сфере туризма сделали вывод, что лучше всего заняться бронированием билетов за три месяца до желаемой даты отправления. Эта информация появилась на страницах британского онлайн-издания Express.

Стоимость билетов формируется в зависимости от того, насколько заранее пассажир планирует перелет. В 2021 году примерно четверть всех купленных билетов оформлялась в среднем за два-два с половиной месяца до отправления. От дня недели вылета тоже зависит конечная сумма, затраченная на перелет.

Специалисты утверждают, что дешевле всего отправляться в путешествие накануне выходных. Тогда пассажир сможет сэкономить от 10 до 20% стоимости билета не только на внутренних, но и на международных рейсах. Отъезд во вторник или среду наверняка повлечет больше расходов.