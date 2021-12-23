Как сэкономить на билетах на поезд

Иногда билеты на поезд могут достигать заоблачных цен. Особенно, если вы планируете поездку в популярное время, например, на праздники. Существует несколько лайфхаков, которые помогут вам сэкономить на билетах. О них — в материале “Рамблера”.

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Планируйте поездку заранее

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Как правило, чем раньше вы покупаете билеты, тем дешевле они будут. Если сравнить цены в день открытия продаж и за два дня до поездки, то разница в цене может быть в два раза больше. Билеты на майские и новогодние праздники или на популярные сезонные направления могут раскупать практически сразу, поэтому стоит заранее подготовиться: выбрать места, а также взять данные всех пассажиров, включая паспорта. На все поезда по России продажи открываются за 90 и 120 дней до продажи, на поезда для поездок по странам СНГ — за 45 дней, билеты на поезда в дальнее зарубежье — за 60 дней.

Берите непопулярное время

Если есть такая возможность, возьмите билет в непопулярный день. Многие любят уезжать в понедельник утром или в пятницу вечером, а вы берите билет на утро четверга, так он однозначно будет дешевле. Если вы собрались на “Сапсане” в Санкт-Петербург, никогда не пытайтесь попасть туда вечером в пятницу, а уезжать нужно точно не утром в понедельник, это касается большинства регионов, потому что люди из Москвы уезжают либо в короткое путешествие на выходные, либо домой.

Проверьте цену на полный маршрут

Согласно закону, вы можете сесть на поезд на любой остановке его пути, если у вас куплен билет на весь маршрут. Сойти тоже можно в любой момент. Иногда у некоторых перевозчиков есть скидки на полные маршруты, поэтому если вы собираетесь выходить не на конечной станции, проверьте, сколько стоит билет до конца. Так можно сэкономить до 10% из-за того, что конечные остановки поездов могут быть непопулярными.

Два билета на один маршрут

Если вы собираетесь ехать на поезде за границу, то стоит рассмотреть вариант разбивки билетов и купить два на один и тот же маршрут. Например, если вы собираетесь на поезде в Абхазию, то попробуйте проверить, сколько будет стоить комбинация таких билетов, как Москва-Адлер и Адлер-Гагра. Так можно будет сэкономить. Чтобы разбить билеты, смотрите последнюю остановку поезда перед границей.

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