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32 минуты назад

Туристка рассказала, как не доплачивать за ручную кладь

Опытная туристка рассказала, как не доплачивать за ручную кладь в самолете. Об этом сообщает The Sun.

Туристка рассказала, как не доплачивать за ручную кладь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Девушка посоветовала воспользоваться подушкой. Вытащить из нее всю набивку, а потом положить туда вещи. За подушку никто не будет брать с вас дополнительную плату, поэтому вы спокойно сможете пронести вещи.

"Если у вас много вещей, и вы не хотите за них доплачивать, воспользуйтесь обычной дорожной подушкой", — рассказывает путешественница в своем TikTok.

Она также посоветовала покупать наволочку с застежкой-молнией, так как ее удобнее набивать и одежда внутри будет менее заметной. После того, как вы набили подушку, просто положите ее на сумку.

Не только опытные путешественники делятся своими советами. Иногда детали раскрывают и сотрудники этой отрасли. Стюардесса рассказала, как получить бонусы в самолете.

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