Опытная туристка рассказала, как не доплачивать за ручную кладь в самолете. Об этом сообщает The Sun.

Девушка посоветовала воспользоваться подушкой. Вытащить из нее всю набивку, а потом положить туда вещи. За подушку никто не будет брать с вас дополнительную плату, поэтому вы спокойно сможете пронести вещи.

"Если у вас много вещей, и вы не хотите за них доплачивать, воспользуйтесь обычной дорожной подушкой", — рассказывает путешественница в своем TikTok.

Она также посоветовала покупать наволочку с застежкой-молнией, так как ее удобнее набивать и одежда внутри будет менее заметной. После того, как вы набили подушку, просто положите ее на сумку.