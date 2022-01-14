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13 минут назад

Стюардесса рассказала, как получить бонусы в самолете

Рэйчел Салливан работает бортпроводником. Она рассказала Dailynationtoday.com о хитрости, которой пользуется всегда, отправляясь в поездку с мужем.

Стюардесса рассказала, как получить бонусы на борту
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Когда-то перед отъездом в свадебное путешествие супруги заказали парные толстовки с надписью Honeymoon Bound (в пер. с англ. «новобрачные» – прим. ред.). Когда они впервые сели в них в самолет, то не ожидали получить столько внимания от экипажа рейса. Те сделали все для того, чтобы полет «молодоженов» прошел на высшем уровне.

Пара решила надеть их еще раз и убедилась, что притвориться молодоженами, садясь в самолет, бывает очень выгодно. Рэйчел поделилась в своих соцсетях двумя фотографиями: на одной из них она с мужем сидит в первом классе самолета, а на другой изображены бутылка шампанского и орехи, которые молодым людям вручили члены экипажа.

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