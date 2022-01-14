Стюардесса рассказала, как получить бонусы на борту

Рэйчел Салливан работает бортпроводником. Она рассказала Dailynationtoday.com о хитрости, которой пользуется всегда, отправляясь в поездку с мужем.

Когда-то перед отъездом в свадебное путешествие супруги заказали парные толстовки с надписью Honeymoon Bound (в пер. с англ. «новобрачные» – прим. ред.). Когда они впервые сели в них в самолет, то не ожидали получить столько внимания от экипажа рейса. Те сделали все для того, чтобы полет «молодоженов» прошел на высшем уровне.