Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
4 часа назад

Обязана ли стюардесса подойти, если пассажир нажал кнопку вызова

Как должны действовать члены экипажа, если кто-то из пассажиров нажал кнопку вызова бортпроводника? Подробнее об этом в материале "Рамблера".

Обязана ли стюардесса подойти, если вы нажали вызов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Начнем с того, что в разных странах разные правила пользования кнопкой вызова бортпроводника. Получается, можно ли нажимать на эту кнопку по любому вопросу или нет, а также как к этому отнесется сама стюардесса, зависит от авиакомпании, которой вы летите.

Например, в США и европейских странах кнопкой вызова бортпроводника пользуются только в экстренных случаях. Да, бортпроводник непременно подойдет к пассажиру, нажавшему на эту кнопку, но если повод был незначительный, то ему обязательно укажут на то, что не следует без крайней нужды прибегать к данной опции.

Если пассажир нажал кнопку случайно, не стоит ждать прихода стюардессы, чтобы сказать ей об этом. Следует просто нажать кнопку повторно, тогда вызов будет отменен.

По правилам работы, бортпроводники обязаны подойти к пассажиру, нажавшему кнопку вызова. Поэтому, если вопрос не срочный и может подождать, то во-первых, лучше ей вообще не пользоваться, а во-вторых, попробовать найти наиболее подходящий момент.

Точно не следует вызывать бортпроводников в момент, когда они раздают обеды, а также на взлете и посадке.

Лайфхаки,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители