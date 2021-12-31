Обязана ли стюардесса подойти, если вы нажали вызов

Как должны действовать члены экипажа, если кто-то из пассажиров нажал кнопку вызова бортпроводника? Подробнее об этом в материале "Рамблера".

Начнем с того, что в разных странах разные правила пользования кнопкой вызова бортпроводника. Получается, можно ли нажимать на эту кнопку по любому вопросу или нет, а также как к этому отнесется сама стюардесса, зависит от авиакомпании, которой вы летите.

Например, в США и европейских странах кнопкой вызова бортпроводника пользуются только в экстренных случаях. Да, бортпроводник непременно подойдет к пассажиру, нажавшему на эту кнопку, но если повод был незначительный, то ему обязательно укажут на то, что не следует без крайней нужды прибегать к данной опции.

Если пассажир нажал кнопку случайно, не стоит ждать прихода стюардессы, чтобы сказать ей об этом. Следует просто нажать кнопку повторно, тогда вызов будет отменен.

По правилам работы, бортпроводники обязаны подойти к пассажиру, нажавшему кнопку вызова. Поэтому, если вопрос не срочный и может подождать, то во-первых, лучше ей вообще не пользоваться, а во-вторых, попробовать найти наиболее подходящий момент.