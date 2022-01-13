Власти Мексики отменили все ограничения для туристов

С января 2022 года все иностранные туристы, в том числе и россияне, не должны заполнять декларацию о состоянии здоровья Vuela Seguro. Ранее необходимо было сообщать о самочувствии и о контактах с теми, у кого был положительный тест на коронавирус. А после заполнения формы на почту приходил QR-код, который нужно было отсканировать в аэропорту.