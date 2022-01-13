Власти Мексики отменили все ограничения для туристов

Власти Мексики отменили все ограничения на въезд в страну. Об этом сообщает портал Travel off Path.
С января 2022 года все иностранные туристы, в том числе и россияне, не должны заполнять декларацию о состоянии здоровья Vuela Seguro. Ранее необходимо было сообщать о самочувствии и о контактах с теми, у кого был положительный тест на коронавирус. А после заполнения формы на почту приходил QR-код, который нужно было отсканировать в аэропорту.
По словам заместителя министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатела, требование заполнять документ не помогло предотвратить распространение коронавируса и при этом затруднило обслуживание пассажиров в аэропортах.
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