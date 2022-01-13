Венеция станет платной для туристов

Власти итальянского города Венеция с 2022 года планируют пускать путешественников по одноразовым билетам. Ограничения коснутся исторического центра и будут действовать для туристов, прибывших на день. Информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Новые правила для туристов подготовлены, но пока не подтверждены окончательно. Туристам необходимо забронировать онлайн билеты, стоимость — пять евро (примерно 424 рубля). После этого путешественники смогут попасть в город.

Точная дата начала продаж не сообщается. Вероятней всего, систему в пилотном режиме запустят в феврале к карнавалу.

Наличие билетов будут проверять в пунктах пропуска, а также по камерам. 500 камер видеонаблюдения уже установили по периметру исторического центра.

«Туристов, которые не покинут город вовремя, отследят с помощью камер и данных с мобильных телефонов. Полиция обещает выдворять нарушителей», — отмечает АТОР.

Заместитель мэра Венеции Симоне Вентурини объясняет такую меру заботой о городе. По словам чиновника, ежедневно Венецию посещают около 100 тысяч путешественников.

«Цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать однодневному туризму, утомляющему и напрягающему город, и вместо этого поощрять более осмысленный туризм», — объяснил Вентурини.