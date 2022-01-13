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2 часа назад

«Отследят по мобильному»: Венеция станет платной для туристов

Власти итальянского города Венеция с 2022 года планируют пускать путешественников по одноразовым билетам. Ограничения коснутся исторического центра и будут действовать для туристов, прибывших на день. Информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Венеция станет платной для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Новые правила для туристов подготовлены, но пока не подтверждены окончательно. Туристам необходимо забронировать онлайн билеты, стоимость — пять евро (примерно 424 рубля). После этого путешественники смогут попасть в город.

Точная дата начала продаж не сообщается. Вероятней всего, систему в пилотном режиме запустят в феврале к карнавалу.

Наличие билетов будут проверять в пунктах пропуска, а также по камерам. 500 камер видеонаблюдения уже установили по периметру исторического центра.

«Туристов, которые не покинут город вовремя, отследят с помощью камер и данных с мобильных телефонов. Полиция обещает выдворять нарушителей», — отмечает АТОР.

Заместитель мэра Венеции Симоне Вентурини объясняет такую меру заботой о городе. По словам чиновника, ежедневно Венецию посещают около 100 тысяч путешественников.

«Цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать однодневному туризму, утомляющему и напрягающему город, и вместо этого поощрять более осмысленный туризм», — объяснил Вентурини.

Ранее россиянин искупался в море зимой и вызвал споры среди пользователей Сети.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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