Россиянин искупался в море зимой и вызвал споры

Россиянин устроил заплыв в середине января в Крыму и вызвал споры среди пользователи соцсетей. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте @chp.crimea.

В ролике мужчина купается в Черном море, несмотря на сильные волны. Он с разбега окунулся в воду. При этом гуляющие по набережной прохожие одеты в теплые куртки.