Россиянин искупался в море зимой и вызвал споры

Россиянин устроил заплыв в середине января в Крыму и вызвал споры среди пользователи соцсетей. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте @chp.crimea.
В ролике мужчина купается в Черном море, несмотря на сильные волны. Он с разбега окунулся в воду. При этом гуляющие по набережной прохожие одеты в теплые куртки.
Поступок россиянина спровоцировал дискуссию в комментариях.
«Из такой отбойной волны очень сложно выйти, можно получить переохлаждение», «А потом будут почки болеть», «С этим шутки плохи», — написали одни пользователи.
Другие восхитились купанием мужчины:
«Как настоящий дельфин!», «Красавчик», «Молодец мужик, в здоровом теле здоровый дух», «Бесстрашный человек», «Эффектно!».
Не обошлось и без шуток:
«Видимо, отпуск выпал в январе, вот и веселится», «В Турцию поплыл, отчаянный», «Все дельфины в ураган уплывают в океан, а один из них отстал».