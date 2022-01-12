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2 часа назад

Россиянин искупался в море зимой и вызвал споры

Россиянин устроил заплыв в середине января в Крыму и вызвал споры среди пользователи соцсетей. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте @chp.crimea.

В ролике мужчина купается в Черном море, несмотря на сильные волны. Он с разбега окунулся в воду. При этом гуляющие по набережной прохожие одеты в теплые куртки.

Поступок россиянина спровоцировал дискуссию в комментариях.

«Из такой отбойной волны очень сложно выйти, можно получить переохлаждение», «А потом будут почки болеть», «С этим шутки плохи», — написали одни пользователи.

Другие восхитились купанием мужчины:

«Как настоящий дельфин!», «Красавчик», «Молодец мужик, в здоровом теле здоровый дух», «Бесстрашный человек», «Эффектно!».

Не обошлось и без шуток:

«Видимо, отпуск выпал в январе, вот и веселится», «В Турцию поплыл, отчаянный», «Все дельфины в ураган уплывают в океан, а один из них отстал».

Ранее сотрудник аэропорта заснял процесс загрузки багажа на видео.

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