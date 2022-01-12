Сотрудник аэропорта снял на видео процесс загрузки чемоданов в багажный отсек самолета. Он опубликовал ролик в своем TikTok-аккаунте.

Мужчина показал, как укладывает багаж внутри самолета и сравнил этот процесс с игрой в тетрис. Чтобы поместить все чемоданы в отсек, необходимо оптимально использовать пространство.

«Когда мама сказала, что тетрис пригодится в будущем», — подписал сотрудник аэропорта видео.

В комментариях к публикации он рассказал, что загрузка багажа занимает в среднем 15-20 минут, а навык игры в тетрис действительно помогает ему делать свою работу хорошо.