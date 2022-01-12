Пассажир ворвался в кабину пилотов и сломал самолет

Пассажир авиакомпании American Airlines забежал в открытую кабину пилотов и вывел из строя систему управления лайнером. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Рамблер Рамблер

Происшествие случилось в Гондурасе, самолет должен был выполнять рейс из Сан-Педро-Сула в Майами, но не состоялся по вине одного из пассажиров.

Сообщается, что во время посадки мужчина вбежал в открытую кабину пилота через рукав, проходящий к самолету. Он захотел поуправлять авиалайнером и стал хаотично нажимать кнопки бортовой панели, в результате чего повредил систему управления.

Командир воздушного судна попытался остановить мужчину, но тот попытался выпрыгнуть в окно. Сбежать у него не получилось, его задержали сотрудники полиции.