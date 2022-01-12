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1 час назад

Пассажир ворвался в кабину пилотов и сломал самолет

Пассажир авиакомпании American Airlines забежал в открытую кабину пилотов и вывел из строя систему управления лайнером. Об этом сообщает Reuters.

Пассажир ворвался в кабину пилотов и сломал самолет
Фото: РамблерРамблер

Происшествие случилось в Гондурасе, самолет должен был выполнять рейс из Сан-Педро-Сула в Майами, но не состоялся по вине одного из пассажиров.

Сообщается, что во время посадки мужчина вбежал в открытую кабину пилота через рукав, проходящий к самолету. Он захотел поуправлять авиалайнером и стал хаотично нажимать кнопки бортовой панели, в результате чего повредил систему управления.

Командир воздушного судна попытался остановить мужчину, но тот попытался выпрыгнуть в окно. Сбежать у него не получилось, его задержали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что недобросовестная пассажирка села в самолет с коронавирусом и раскрыла сама себя.

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