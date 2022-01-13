Стюардесса частной яхты пожаловалась на тяжести работы

Стюардесса частной яхты Мария Роиг (Maria Roig) раскрыла плюсы и минусы своей профессии.
В интервью изданию Express девушка поделилась опытом работы на яхте, которая базируется в Барселоне, Испания.
Самой раздражающей частью работы девушка назвала строгую иерархию.
«Это типа как женщины против женщин, к примеру. Много зависти, много людей, желающих получить определенное положение, иерархия».
По словам Марии, на больших яхтах члены экипажа не могут поговорить с капитаном.
«Вы ничего не можете обсудить с начальством, а просто делаете то, что вам сказали. Я ненавижу эту иерархию, она меня разочаровывает, потому что я считаю всех членов экипажа равными», — считает стюардесса.
Мария также считает, что сексизм — худшая часть работы.
«Индустрия очень сексистская. Как правило, женщины, например, стюардессы или уборщицы, работают внутри, в то время как мужчины водят и чистят лодку, всегда работая снаружи», — объяснила Мария.
Однако в профессии масса преимуществ. Одно из них — личный повар, который готовит для сотрудников яхты. Члены экипажа бесплатно живут на судне: все расходы по питанию и обеспечению необходимым покрывает работодатель.
«Для кого-то это может быть кошмаром, но лично я очень рада, что могу провести целый день со своими коллегами. Нам так весело! Мы всегда планируем какие-то веселые мероприятия, совместные походы в рестораны, экскурсии… Это как иметь настоящую семью на борту», — делится девушка.
Роиг отметила, что зимой у стюардесс много свободного времени из-за низкого туристического потока. Экипаж работает с 8 до 16:00. Но в разгар сезона стюардесса может работать по 16 часов в сутки.
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