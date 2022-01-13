Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
1 час назад

«Сексизм и иерархия»: стюардесса частной яхты пожаловалась на тяжести работы

Стюардесса частной яхты Мария Роиг (Maria Roig) раскрыла плюсы и минусы своей профессии.

Стюардесса частной яхты пожаловалась на тяжести работы
Фото: @mariaroig5@mariaroig5

В интервью изданию Express девушка поделилась опытом работы на яхте, которая базируется в Барселоне, Испания.

Самой раздражающей частью работы девушка назвала строгую иерархию.

«Это типа как женщины против женщин, к примеру. Много зависти, много людей, желающих получить определенное положение, иерархия».

По словам Марии, на больших яхтах члены экипажа не могут поговорить с капитаном.

«Вы ничего не можете обсудить с начальством, а просто делаете то, что вам сказали. Я ненавижу эту иерархию, она меня разочаровывает, потому что я считаю всех членов экипажа равными», — считает стюардесса.

Мария также считает, что сексизм — худшая часть работы.

«Индустрия очень сексистская. Как правило, женщины, например, стюардессы или уборщицы, работают внутри, в то время как мужчины водят и чистят лодку, всегда работая снаружи», — объяснила Мария.

Однако в профессии масса преимуществ. Одно из них — личный повар, который готовит для сотрудников яхты. Члены экипажа бесплатно живут на судне: все расходы по питанию и обеспечению необходимым покрывает работодатель.

«Для кого-то это может быть кошмаром, но лично я очень рада, что могу провести целый день со своими коллегами. Нам так весело! Мы всегда планируем какие-то веселые мероприятия, совместные походы в рестораны, экскурсии… Это как иметь настоящую семью на борту», — делится девушка.

Роиг отметила, что зимой у стюардесс много свободного времени из-за низкого туристического потока. Экипаж работает с 8 до 16:00. Но в разгар сезона стюардесса может работать по 16 часов в сутки.

Недавно Рамблер рассказывал, на что жалуются стюардессы самолетов.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители