Стюардесса частной яхты пожаловалась на тяжести работы

«Для кого-то это может быть кошмаром, но лично я очень рада, что могу провести целый день со своими коллегами. Нам так весело! Мы всегда планируем какие-то веселые мероприятия, совместные походы в рестораны, экскурсии… Это как иметь настоящую семью на борту», — делится девушка.