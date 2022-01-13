На что жалуются стюардессы

Для многих людей профессия бортпроводника является мечтой, так как это означает постоянные путешествия, да и в целом люди считают эту работу несложной. Для путешественников профессия стюардессы предполагает улыбаться и помогать пассажирам закрывать багажные полки, а также проводить много времени в самолете. Однако на самом деле бортпроводники работают ради безопасности и комфорта пассажиров, а иногда условия там не самые благоприятные. В материале “Рамблера” - о не самых приятных сторонах работы стюардесс.

Фото: Рамблер Рамблер

Работа на ногах и перегрузки

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Стоит понимать, что работать бортпроводником на самом деле очень тяжело. За день можно совершить несколько рейсов туда-обратно, при этом надо быть улыбчивой и помогать даже самым сложным и неприятным пассажирам. Стюардесса не отдыхает во время перелета, пока пассажиры спят. Она всегда следит за безопасностью полета и комфортом туристов. Исключением являются лишь дальние перелеты длительностью более восьми часов. Тогда у экипажа даже есть места для отдыха, стюардессы друг друга подменяют. При этом бортпроводник не может снимать свою униформу, поэтому им приходится даже отдыхать в юбках и на каблуках.

Жесткие условия работы

Одна из стюардесс рассказала, как выполняла рейс, на который ее поставили за несколько часов до вылета. Она летела по России зимой. Во время перелета обратно в москву экипажу сказали, что вылет задерживается из-за погодных условий, и в итоге пилот и бортпроводники просидели ночь в холодном бизнес-зале регионального аэропорта. После этого стюардесса заболела, но ей пришлось продолжать работу из-за того, что в авиакомпании оказалось недостаточно кадров для совершения перелетов, после чего она уволилась.

Контроль веса

В некоторых авиакомпаниях тщательно следят за внешним видом своих бортпроводников. Стюардесса авиакомпании Emirates рассказала, что уволилась из-за лишних двух килограммов. Один из ее коллег доложил начальству, что девушка набрала вес, из-за чего ее постоянно контролировали. Однако сбросить массу тела ей не удалось, после чего она опять поправилась. Бортпроводницу постоянно взвешивали и контролировали, такого давления она не выдержала и написала заявление об увольнении.

«Это определенно не нормально. Им стоит срочно отказаться от этой практики. Два или три килограмма лишнего веса не помешали мне выполнять свою работу»

Строгие требования к внешнему виду

Стюардессы всегда должны быть опрятными и улыбчивыми, даже если они плохо себя чувствуют, не выспались или просто находятся в плохом настроении. Внешний вид играет для авиакомпаний важную роль. Бортпроводниц тщательно контролируют вплоть до выбора макияжа. Одна из российских стюардесс рассказала, как ее коллега получила выговор за слишком яркий макияж глаз, а на следующий день девушка не появилась на работе.