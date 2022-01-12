Европейская страна вновь начала пускать непривитых

Черногория вновь решила въезд непривитым туристам, вместо сертификата о вакцинации они могут предоставить три других документа на выбор. Об этом сообщает местное издание CDM со ссылкой на министра здравоохранения республики Елену Боровинич-Бойович.

Глава Министерства здравоохранения заявила, что меры, введенные ранее, помогли, и теперь страна может ослабить ограничения на въезд. Она отметила, что с 13 января туристы могут прибыть в Черногорию с одним из четырех документов на выбор.

Путешественники, пребывающие в страну, могут предоставить сертификат о вакцинации, с момента которой прошло не менее шести месяцев. Также они могут приехать с ПЦР-тестом, сделанным не более, чем за 72 часа до прибытия в страну или антиген-тестом, сделанным за 48 часов. Разрешен въезд людям, переболевшим коронавирусом. Для этого они должны предоставить положительный тест, сделанный более 10 дней назад, но не старше шести месяцев.

Пока что правительство установило эти правила на период с 13 по 19 января. После того, как они будут действовать неделю, меры будут регулироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки.