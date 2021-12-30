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3 часа назад

Власти Черногории ужесточат правила въезда в страну

Власти Черногории запретят въезд в страну непривитым иностранным туристам со 2 по 12 января. Об сообщает издание Vijesti.

Власти Черногории ужесточат правила въезда в страну
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Со 2 января попасть в Черногорию могут только полностью вакцинированные или переболевшие путешественники. При этом они должны предъявить еще либо результаты ПЦР-анализа не старше 72 часов, либо теста на антиген, сделанного за последние двое суток.

Не прошедшие иммунизацию могли въехать в страну, предъявив либо результат ПЦР-теста не старше 72 часов, либо экспресс-тест на антиген сроком не более 48 часов.

Правительство поменяло правила в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Также власти ограничили работу развлекательных центров, ресторанов, магазинов, спортклубов и т.д. Массовые мероприятия запрещены.

Ранее мы рассказывали, как россиянку не пустили за границу из-за шести копеек.

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