Власти Черногории ужесточат правила въезда в страну

Власти Черногории запретят въезд в страну непривитым иностранным туристам со 2 по 12 января. Об сообщает издание Vijesti.

Со 2 января попасть в Черногорию могут только полностью вакцинированные или переболевшие путешественники. При этом они должны предъявить еще либо результаты ПЦР-анализа не старше 72 часов, либо теста на антиген, сделанного за последние двое суток.

Не прошедшие иммунизацию могли въехать в страну, предъявив либо результат ПЦР-теста не старше 72 часов, либо экспресс-тест на антиген сроком не более 48 часов.