Россиянку не пустили за границу из-за шести копеек

Россиянка не смогла улететь в США по работе из-за непогашенного долга размером в шесть копеек. Об этом сообщает "Газета.Ru".
Жительница Москвы Анна Дозорцева собиралась поехать на мебельную выставку в Северной Каролине вместе с коллегой. Перед вылетом она проверила на сайте Госуслуг, что у нее нет судебной и налоговой задолженностей.
Однако на паспортном контроле россиянку задержали. Ей сообщили, что на нее наложено ограничение на выезд.
"Я поинтересовалась, в связи с чем, и показала в мобильном приложении, что у меня судебная задолженность 0,00 рублей. Старшая в недоумении, мы прошли в кабинку и стали смотреть на стационарном компьютере. Вот там уже всплыли эти 0,06 рублей задолженности за какой-то транспортный налог. И там был указан судебный пристав, который все это наложил", — рассказала Анна Дозорцева.
В итоге девушка осталась в России. Она планирует заниматься юридическим разбирательством, чтобы подобные ситуации не повторялись.