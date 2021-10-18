Россиянку не пустили за границу из-за шести копеек

"Я поинтересовалась, в связи с чем, и показала в мобильном приложении, что у меня судебная задолженность 0,00 рублей. Старшая в недоумении, мы прошли в кабинку и стали смотреть на стационарном компьютере. Вот там уже всплыли эти 0,06 рублей задолженности за какой-то транспортный налог. И там был указан судебный пристав, который все это наложил", — рассказала Анна Дозорцева.