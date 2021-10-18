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Россиянку не пустили за границу из-за шести копеек

Мира Маркина
2 часа назад

Россиянка не смогла улететь в США по работе из-за непогашенного долга размером в шесть копеек. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Россиянку не пустили за границу из-за шести копеек
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Жительница Москвы Анна Дозорцева собиралась поехать на мебельную выставку в Северной Каролине вместе с коллегой. Перед вылетом она проверила на сайте Госуслуг, что у нее нет судебной и налоговой задолженностей.

Однако на паспортном контроле россиянку задержали. Ей сообщили, что на нее наложено ограничение на выезд.

"Я поинтересовалась, в связи с чем, и показала в мобильном приложении, что у меня судебная задолженность 0,00 рублей. Старшая в недоумении, мы прошли в кабинку и стали смотреть на стационарном компьютере. Вот там уже всплыли эти 0,06 рублей задолженности за какой-то транспортный налог. И там был указан судебный пристав, который все это наложил", — рассказала Анна Дозорцева.

В итоге девушка осталась в России. Она планирует заниматься юридическим разбирательством, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Ранее выяснилось, за что чаще арестовывают туристов.

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