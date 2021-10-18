Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 85.72
Войти в почту

Выяснилось, за что чаще арестовывают туристов

Мария Каткова
1 час назад

Перечислены наиболее популярные правонарушения, за которыми были замечены туристы в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическую компанию "Delta Системы безопасности".

Выяснилось, за что чаще арестовывают туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Наиболее распространенным правонарушением является пьяное хулиганство в ресторанах. Чаще всего за такое наказывают путешественников в Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре. Чаще всего туристы конфликтуют с другими гостями и персоналом или неподобающе себя ведут.

В Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле наиболее распространено проникновение в магазин ради кражи. Воруют преимущественно алкоголь и закуски.

"В летний период чаще всего срабатывала тревожная кнопка. Это указывает на то, что большинство происшествий происходило либо в дневное время, либо до закрытия общественных заведений", — пояснили аналитики.

Тем временем российские туристы имеют проблемы с законом не только на родине. Драка путешественников из России с англичанами в Анталье попала на видео.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители