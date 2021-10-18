Выяснилось, за что чаще арестовывают туристов

Перечислены наиболее популярные правонарушения, за которыми были замечены туристы в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическую компанию "Delta Системы безопасности".

Наиболее распространенным правонарушением является пьяное хулиганство в ресторанах. Чаще всего за такое наказывают путешественников в Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре. Чаще всего туристы конфликтуют с другими гостями и персоналом или неподобающе себя ведут.

В Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле наиболее распространено проникновение в магазин ради кражи. Воруют преимущественно алкоголь и закуски.

"В летний период чаще всего срабатывала тревожная кнопка. Это указывает на то, что большинство происшествий происходило либо в дневное время, либо до закрытия общественных заведений", — пояснили аналитики.