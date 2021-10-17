Российские туристы вновь оказались в центре скандала. В одном из турецких отелей российские туристы подрались с британцами. Завязалась настолько крупная драка, что о ней написал британский таблоид The Sun.

Оказалось, что в холле 5-зведочной гостиницы в районе Муратпаша в провинции Анталья несколько мужчин начали выяснять отношения. Словами решить конфликт все же не удалось, и в ход пошли кулаки, а затем столы и кресла. В итоге в драке участвовало 15 туристов, причем били даже тех, кто уже лежал на полу.