«Грязь, нищета и плохая еда»: отзывы туристов об отдыхе в Египте

Египет вернулся в жизнь россиян в качестве популярного направления. Но не всегда гости из России оказываются довольны качеством сервиса на египетских курортах. «Рамблер» собрал для вас подборку отзывов об отдыхе в этой стране, а также просто примеры негативного отношения со стороны местных. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Фото: Pixabay Pixabay

Вот, например, недовольный отзыв c сайта «Тонкости туризма» от юзера prosperite.

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«После жизни в Петербурге и Москве, где приятный и искренний сервиз – первое на что опираешься при выборе, Египет показался мне просто адом, где абсолютно каждый пытается тебя обмануть , взять с тебя втридорого за отвратительный сервиз, некачественную еду, ужасного качества товары».

В Хургаде туриста попытались обсчитать даже в аптеке. В городе вообще оказалось довольно много попрошаек и нищих, которые постоянно окружали туристов из России, требуя денег.

По словам пользователя, единственным, что оставило у него положительное впечатление от отдыха в Египте стало море и морская фауна. Но и тут удовольствие было испорчено большим количеством мусора и узкими пляжами.

«Пляжи очень узкие, мы встречали такое в нескольких отелях, может, конечно, где-то есть и большие пляжи. Море чудесное, подводный мир и цвет воды, температура–единственное, что оставило приятное впечатление. И как жаль что из-за мусора кругом, тотального безразличия людей, населяющих эту страну, мусор оказывался и в море и на берегу. Неприятно».

Досталось и качеству сервиса, питанию, воде. Но главное, что отметил недовольный турист - общее чувство незащищенности, сопровождавшее его на протяжении всего отпуска.

«Но основное, наверное, что в Египте ты себя чувствуешь небезопасно. Навязчивость, наглость, враньё и всюду какая-то неадекватность со стороны людей, очень неприятно, едешь отдыхать, а получаешь столько негатива, будто ты мясо, кошелёк с деньгами. Было бы за что платить. Не рекомендую длительное пребывание в этой стране, 5 дней максимум, досконально изучайте отзывы на отель, в котором собираетесь остановиться и будьте готовы ко многому».

«Ненавижу всем сердцем", - восклицает пользовательница портала irecommend.

Туристка отдыхала в египетском городе Дахаб, где осталась недовольна практически всем.

«Я не хотела писать отзыв про эту страну, потому что знала, что он получится слишком эмоциональным. Но, как и прочие авторы отрицательных отзывов, я не могла промолчав, увидев среднюю оценку. Возможно, мой опыт убережет кого-то от неудачного отпуска».

Также как и предыдущий комментатор, эта туристка отметила, что лучшим элементом отдыха в Египте является море.

«Море - лучшее, и единственное хорошее, что я увидела в Египте. Невероятное, глубокого синего цвета море, такого цвета я еще ни разу в жизни не видела. Оно и было моей отдушиной. Около города есть две лагуны с бирюзовой, кристально чистой водой. Жаль, что побережье выглядело уж очень тускло на фоне такой красоты».

Что касается местного населения, то тут туристка провела четкую грань между местным населением и сотрудниками разных торговых и развлекательных организаций.

«Простые жители - абсолютно неагрессивные, пофигистичные и спокойные люди, которые в жизни к вам не пристанут и слова плохого не скажут ни про ваши короткие шорты (в которых я проходила весь отпуск), ни про ваш цвет кожи. Совершенно другое дело - торговцы. Они кидаются на людей, они действительно могут за руку потащить вас в свое заведение или магазин с воплями "ЧАЙ БЕСПЛАТНА КАЛЬЯН БЕСПЛАТНА", "МОЖЕТ ЗАВТРА?", "АБЕЩАИШЬ?!", "ПАЖАЛУЙСТА!" и так далее. Причем, если вы несколько раз пройдете по одному и тому же месту, вас еще и узнают, и вопли повторят».

Что касается еды, то тут пользовательница упомянула, что любителям мяса в стране придется нелегко.

«В Египте мясоедам очень туго живется. Большая часть населения питается фалафелями, лепешками и картофельными чипсами. Видимо, сказывается бедность».

Она отметила, что ее очень разочаровал плохой ассортимент фруктов на местных рынках.

«Возможно, на рынках Шарма и Хургады можно купить что-то интересное, вкусное и сильно отличное от ассортимента «Пятерочки», то в Дахабе и этого не было, ассортимент супермаркетов (в которых ни единого ценника) хуже, чем в деревенском сельпо, а местные кафе не вызывают ни малейшего доверия».

В итоге девушка просто слегла с пищевым отравлением.

«Отравилась очень серьезно, с температурой под сорок и всяческими пищеварительными расстройствами, на которые наши российские таблетки не подействовали никоим образом. Схожие симптомы были и у моих спутников, но они, будучи крепкими парнями, справились с этим намного проще, чем 45-килограммовая девушка. Лучше мне не становилось».

Фоном ко всему этому стало большое количество мусора, разбросанного повсюду, грязь и козы, без стеснение поедавшие съедобные отходы и тут же перерабатывающие их в помет.

Остался недоволен и еще один пользователь сайта «Тонкости туризма». По его мнению, Египет существенно изменился в худшую сторону за то время, что в него были закрыты поездки для россиян. Потраченные 180 тысяч рублей не принесли ему удовольствия от долгожданного отдыха.

«Очень ждали возвращения в Египет, раньше с отдыхом в этой стране у нас связаны только самые радостные и приятные воспоминания. Не знаю, что так подкосило туристическую индустрию этой страны, но отдых в «новом Египте» нам совсем не понравился. В Египте новой реальности дорого не значит хорошо».