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1 час назад

Перечислены самые живописные пляжи мира для фото

Эксперты составили список самых популярных пляжей мира, фотографиями которых пользователи Instagram чаще всего делятся в социальной сети. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на данные LuxuryHotel.com.

Перечислены самые живописные пляжи мира для фото
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперты сопоставили общее число постов в Instagram с длиной береговой линии пляжей, и определили количество публикаций на метр.

Так, лидером рейтинга стал Райский пляж (Paradise Beach) на острове Пхукет с 5966 постами на метр. На втором и третьем месте оказались пляж Келингкинг (Kelingking) на Бали (3644 публикации) и Южный пляж (South Beach) в Майами (2117 постов).

Затем больше всего снимков было опубликовано с пляжа Бондай-Бич (Bondi Beach) в Сиднее (2075 публикаций) и Понта Негра (Praia de Ponta Negra) в бразильском городе Натал. В топ-10 также попали пляж Барселонета в Испании, Залив Майя в Таиланде, Эрли-Бич в Австралии, а также Гласс Бич и Венис Бич в США.

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