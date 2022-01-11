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1 час назад

Россиянку, устроившую скандал на борту, закрыли в туалете

Туристка из России устроила скандал на борту самолета, летевшего из города Дубай в Екатеринбург. Женщину изолировали в туалете, сообщает E1.RU со ссылкой на слова очевидцев.

Россиянку, устроившую скандал на борту, закрыли в туалете
Фото: Видео очевидцев / E1.ruВидео очевидцев / E1.ru

Инцидент произошел в субботу 8 января. Пассажирка, летевшая на том же рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии», поделилась с E1.RU подробностями. По ее словам, нарушительница порядка громко разговаривала и приставала к людям, которые летели с ней на одном ряду. Это очень мешало пассажирам, которые хотели поспать во время пятичасового перелета.

Екатеринбургский аэропорт не смог принять самолет из-за плохих погодных условий, и судно перенаправили в Челябинск.

«Когда женщина узнала данную информацию, она начала громко говорить, орать и смеяться, ржать на весь самолет, сделав полет невыносимым», — жалуется пассажирка.

Пассажир, который ранее поменялся с женщиной местами, сделал ей замечание. В ответ она начала оскорблять мужчину, его жену и ребенка. По словам пассажирки, мужчина ее ударил.

Для выяснения обстоятельств в Челябинске на борт поднялись сотрудники правоохранительных органов.

«Женщину не высадили из самолета, но изолировали в туалете от других пассажиров. После паспортного контроля и на выдаче багажа эта женщина вела себя очень тихо и не привлекала внимания окружающих», — добавила пассажирка.

Ранее «Рамблер» рассказывал, может ли туалет в самолете засосать человека.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,МВД,
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