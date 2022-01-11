Процесс смыва выглядит в туалете самолета впечатляет. Обычно пассажиров удивляет и пугает громкий звук, который издает туалет. "Рамблер" выяснил, может ли туалет в самолете засосать человека.

Тот факт, что сливное отверстие в туалете может засосать человека, если нажать кнопку смыва, не вставая больше напоминает страшилку. Однако такие случаи были. Некоторые люди застревали в унитазе, так как вакуум, который образовался при смыве, крепко держал их.

В 2019 году подобная история произошла с пианистом Лукой Затравкиным, который застрял в уборной самолета. По ее словам, вакуум возникает только в том случае, если тело человека «идеально соответствует унитазному отверстию».

«Эффект тяги может возникнуть, но не до такой степени, чтобы засосать человека. Ну, во всяком случае, дальше вы не пройдете, просто прилипнете и все», — подытожила сотрудница авиакомпании.

Вакуумные туалеты появились в самолетах в 90-е годы. По словам сотрудников, ничего угрожающего жизни в них нет. Тело присасывается из-за "эффекта банки".

Чтобы избежать казуса, необходимо сначала встать, а потом уже нажать на кнопку, вот и все. Главное не переживать и помнить, что история о том, как люди травмировали себя в самолетах — это миф.