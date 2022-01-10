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51 минуту назад

Словения ужесточила правила въезда для россиян

Власти Словении ввели новые ограничительные меры для туристов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Словения ужесточила правила въезда для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ограничения будут действовать для всех иностранных граждан, в том числе для россиян.

«Для въезжающих без карантина в Словению сокращается срок действия отрицательного ПЦР-теста до 48 часов от взятия анализа», — говорится в сообщении.

Также до 24 часов уменьшается срок действия антиген-теста.

Пользоваться любым общественным транспортом в Словении с 10 января смогут только люди с документом о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательным тестом.

На Кипре, наоборот, смягчают правила въезда для туристов. Власти республики увеличили время для сдачи ПЦР-теста.

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