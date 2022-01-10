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2 часа назад

Названы главные причины авиапроисшествий в России

Заслуженный пилот Юрий Сытник назвал основные причины авиапроисшествий в России. Об этом он рассказал "Ленте.ру".

Пилот назвал главные причины авиакатастроф в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению пилота, среди главных проблем - низкое качество обучения, отсутствие навыков самостоятельного взлета и посадки. Как он рассказал, в инструкциях многих российских компаний прописан запрет на пилотирование в ручном режиме с пассажирами на борту. Это, по мнению Сытника, лишает экипаж возможности тренироваться. Он указал на необходимость обучать летчиков самостоятельным посадкам в экстремальных условиях.

«Каждый год за зиму происходит больше 30 выкатываний за полосу, кто-то выкатывается немножко, а где-то самолет взрывается и горит. Если это первый вариант, то ничего страшного нет. Да, неприятно, обидно, командира накажут, но это урок. Авиация — очень сложный вид деятельности», — сказал Юрий Сытник.

Он также рассказал о сложностях посадки в зимнее время года:

«Когда полоса подготовлена, аэропорт открывается, но экипаж предупреждают, что полоса, например, очищена только на 35 метров, коэффициент сцепления 0,35, есть вкрапления льда. И пилот понимает, что необходимо уменьшить скорость захода на посадку, сесть на первую плиту, на минимальной скорости. То есть это требует повышенного внимания при выполнении посадки».

Сейчас в большинстве случаях летчики приземляются в автоматическом режиме, поэтому они утрачивают навыки самостоятельного управления воздушным судном, считает пилот.

Ранее стюардесса сняла видео в униформе и покорила пользователей.

Новости путешествий,Юрий Сытник,Lenta.ru,
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