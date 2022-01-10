Пилот назвал главные причины авиакатастроф в России

«Каждый год за зиму происходит больше 30 выкатываний за полосу, кто-то выкатывается немножко, а где-то самолет взрывается и горит. Если это первый вариант, то ничего страшного нет. Да, неприятно, обидно, командира накажут, но это урок. Авиация — очень сложный вид деятельности», — сказал Юрий Сытник.