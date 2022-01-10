Стюардесса сняла видео в униформе и покорила пользователей

«Самая красивая стюардесса», «Прямо необыкновенная», «Вы бесподобны», «Такая шикарная стюардесса еще меня ни разу не встречала», «Слишком красивая, забудешь, куда летишь», — написали подписчики бортпроводницы в комментариях.