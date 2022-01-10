Стюардесса сняла видео в униформе и покорила пользователей

Российская стюардесса сняла видео о знакомствах в самолете и восхитила пользователей сети. Ролик девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте @alenastewardess.
Бортпроводница в униформе показала, как встречает пассажиров на борту.
«Знакомились в небе? Признавайтесь», — подписала видео девушка.
Внешность стюардессы восхитила пользователей соцсети.
«Самая красивая стюардесса», «Прямо необыкновенная», «Вы бесподобны», «Такая шикарная стюардесса еще меня ни разу не встречала», «Слишком красивая, забудешь, куда летишь», — написали подписчики бортпроводницы в комментариях.