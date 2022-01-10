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3 часа назад

Стюардесса сняла видео в униформе и покорила пользователей

Российская стюардесса сняла видео о знакомствах в самолете и восхитила пользователей сети. Ролик девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте @alenastewardess.

Бортпроводница в униформе показала, как встречает пассажиров на борту.

«Знакомились в небе? Признавайтесь», — подписала видео девушка.

Внешность стюардессы восхитила пользователей соцсети.

«Самая красивая стюардесса», «Прямо необыкновенная», «Вы бесподобны», «Такая шикарная стюардесса еще меня ни разу не встречала», «Слишком красивая, забудешь, куда летишь», — написали подписчики бортпроводницы в комментариях.

Ранее стюардесса назвала минусы работы в первом классе.

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