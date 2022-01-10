ЕС планирует открыть границы для российских туристов

Страны Европейского союза надеются открыть границы для российских путешественников весной 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Европейской комиссии по туризму (ЕТС) Эдуардо Сантандера.

Эдуардо Сантандер выразил надежду, что «к весне 2022 года российским туристам все-таки разрешат беспрепятственно посещать Европу». Директор ЕТС добавил, что все «упирается» в одобрение отечественной вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). С марта 2021 вакцина «Спутник V» проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Эта организация одобряет препараты для использования во всем Евросоюзе.

Кроме того, распространение омикрон-штамма существенно замедляет процесс открытия границ. Однако представитель ЕТС уверяет, что в Евросоюзе ждут туристов из России.

«74% поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка. Россия — лишь один из примеров. Именно поэтому мы поддерживаем инициативу освободить от дополнительных требований путешественников из всех стран, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами», — комментирует Сантандер.

Еврокомиссия представила список новых рекомендаций по поездкам 25 ноября 2021 года. С 10 января 2022 года государства – члены ЕС должны открыться для туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса одобренными не только в ЕС, но и ВОЗ препаратами. Въезд также предлагают разрешить и переболевшим.