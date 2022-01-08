Россиянам рассказали, когда выгодно покупать билеты

Продажа билетов на некоторые поезда начинается за четыре месяца до отправления, на большинство — за три месяца. В "Федеральной пассажирской компании" рассказали, как покупать билеты, чтобы сэкономить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Приобрести билеты на поезд можно за определенное время до начала поездки. Чем раньше вы это сделаете, тем дешевле будет поеездка.

"На большинство поездов во внутригосударственном сообщении продажа билетов начинается за 90 суток до даты поездки с начальной станции маршрута. На некоторые поезда, в частности, №1/2 «Красная стрела» и №3/4 «Экспресс», которые курсируют в сообщении Москва — Санкт-Петербург, продажи открываются за 120 суток", — рассказали в пресс-службе.

На места в купейных вагонах, вагонах СВ и скоростных поездах действует система динамического ценообразования, отметили в пресс-службе. Система предусматривает, что стоимость билетов на поезд может изменяться в зависимости от различных факторов.

Одним из ключевых факторов является дата покупки билета: чем раньше пассажир оформляет проездной документ, тем ниже его стоимость.