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Россиянин купил билет на самолет и оказался единственным пассажиром

Стелла Шмель
27 минут назад

Россиянин купил недорогой билет на самолет по маршруту Благовещенск — Якутск и оказался на борту единственным пассажиром. Свое путешествие в одиночестве он заснял на видео, которое опубликовал Telegram-канал #14News.

"Заказал себе борт. Лечу совсем один. Боинг 737-700",

- комментирует происходящее автор ролика.

"Абсолютно пустой самолет".

На кадрах видео хорошо видно, что россиянин был единственным пассажиром во всем салоне самолета.

Путешественник приобрел билет на рейс авиакомпании "Якутия".

Кстати многие считают, что поездка на поезде дешевле других видов транспорта. Но зачастую цены на ж/д билеты в несколько раз превышают цены на самолет. "Рамблер" выяснил, из-за чего это происходит.

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