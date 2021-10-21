Россиянин купил недорогой билет на самолет по маршруту Благовещенск — Якутск и оказался на борту единственным пассажиром. Свое путешествие в одиночестве он заснял на видео, которое опубликовал Telegram-канал #14News.

"Заказал себе борт. Лечу совсем один. Боинг 737-700",

- комментирует происходящее автор ролика.

"Абсолютно пустой самолет".

На кадрах видео хорошо видно, что россиянин был единственным пассажиром во всем салоне самолета.

Путешественник приобрел билет на рейс авиакомпании "Якутия".